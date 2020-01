Apresentado no Getafe, Deyverson se diz feliz e promete muita luta em campo

Reprodução/Getafe Deyverson foi apresentando como novo reforço do Getafe



Apresentado nesta quarta-feira (22) como reforço do Getafe, o atacante Deyverson se disse feliz por poder jogar pela equipe da província de Madri e prometeu se empenhar ao máximo para ganhar a confiança do técnico José Bordalás.

“O Getafe conversou com meu representante, que para mim é como um pai. Foi algo muito rápido. Fiquei muito contente, muito feliz. Já conhecia três jogadores do clube e estou trabalhando com o restante”, declarou o centroavante, emprestado pelo Palmeiras até junho deste ano com opção de compra.

Durante a apresentação, Deyverson mostrou o bom humor, que lhe é característica, e destacou a entrega com que tenta entrar em campo em todos os jogos.

“Estou aqui porque acredito que as minhas características são lutar e brigar sempre. Todos os meus treinadores me pediram isso, e estou aqui por isso também. O técnico pede isso a todos os jogadores, não só aos atacantes”, disse o centroavante, que defenderá o atual quinto colocado do Campeonato Espanhol.

“Sou um jogador que vou ajudar muito o time, com muita garra, muita pressão e luta pelo time. Não penso muito em mim, e vou dar a vida em campo”, acrescentou.

O brasileiro, que poderá ser inscrito na Liga Europa para enfrentar o Ajax na fase de 16 avos de final, se mostrou ansioso para estrear. No próximo domingo, o Getafe enfrentará o Betis, em casa, pela 21ª rodada do Espanhol.

“Saí de férias em dezembro e estou pronto para jogar. Venho treinando desde o dia 6 e quero muito entrar em campo”, afirmou.

*Com informações da EFE