Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai lançam candidatura única para sediar Copa de 2030

Reprodução/Twitter/@AUFOficial Representantes de Uruguai, Chile, Argentina e Paraguai lançaram candidatura única para receber a Copa do Mundo de 2030



Representantes de Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai se reuniram na tarde desta terça-feira, 2, para lançar uma candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030. O evento aconteceu no Estádio Centenário, em Montevidéu, cidade que recebeu o primeiro Mundial, em 1930. Além do presidente uruguaio Luis Lacalle Pou, representantes dos governos argentinos, chilenos e paraguaios também marcaram presença no evento. Chefe da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez também participou e incentivou o retorno da Copa ao continente sul-americano. “É o sonho de um continente. De um povo uruguaio, compartilhado por três outras nações. Outros Mundiais vão ocorrer, mas 100 anos serão completados uma única vez e a Copa tem que voltar para casa. Este é um motivo mais do que suficiente para que a Fifa aceite a candidatura. Com o passar dos anos, os outros continentes terão mais possibilidades”, disparou.

A campanha sul-americana, assim, deve concorrer com a dupla entre Portugal e Espanha, que ainda não foi oficializada, mas deverá ser a única candidatura da Europa. Até o momento, vale lembrar, a América do Sul recebeu a Copa do Mundo cinco vezes, sendo duas delas no Brasil (1950 e 2014). As outras foram realizadas no Uruguai (1930), Chile (1962) e Argentina (1978). Além do torneio do Catar, marcado para acontecer entre 21 de novembro e 18 de dezembro, o próximo Mundial também já tem sedes definidas. Estados Unidos, México e Canadá receberão os jogos da principal competição entre seleções do mundo, em 2026.