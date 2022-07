Argentina vira contra o Paraguai e fica com o 3º lugar da Copa América feminina

Hermanas fizeram 3 a 1 e conseguiram se classificar de forma direta para a Copa do Mundo de 2023

EFE/Ernesto Guzmán Jr. Argentina dominou o jogo, mas saiu atrás e venceu nos minutos finais



A disputa pelo terceiro lugar da Copa América feminina 2022 – e por vaga direta ao Mundial do ano que vem – foi emocionante. Argentina e Paraguai se enfrentaram no Estádio Centenário de Armênia nesta sexta-feira, 29, e as argentinas venceram por 3 a 1 com direito aos gols da vitória marcados nos últimos minutos. A Argentina dominou a partida durante os 90 minutos, mas foram as paraguaianas que saíram na frente. Aos 39 minutos, Núñez marcou contra. Na volta do segundo tempo, aos 14 minutos, Martínez acertou um chutaço na trave e quase ampliou. Depois de muito sufoco, aos 32 minutos, a Argentina empatou em bola lançada da defesa para Yamila Rodríguez, que correu mais que a zaga adversária e chutou cruzado. E o que parecia ir para os pênaltis se resolveu muito rápido nos minutos finais. Aos 45, Bonsegundo virou para as hermanas em belíssima cobrança de falta e no minuto seguinte, Rodríguez fez seu segundo gol e ampliou, fazendo 3 a 1 e garantindo o 3º lugar. Neste sábado, 30, às 21h (horário de Brasília), Colômbia e Brasil fazem a grande final.