Arnold vê chance de ‘fazer história’ ao bater o Flamengo no Mundial

Reprodução/Liverpool Arnold é lateral-direito do Liverpool



Alexander-Arnold, lateral-direito do Liverpool, afirmou que vencer o Flamengo no próximo sábado (21) seria uma maneira de entrar para a história do clube britânico.

“Se você pensar nas equipes do Liverpool [do passado], esse tipo de jogo não acontece com muita frequência. Para nós, é emocionante e uma chance de fazer história como o primeiro time a vencer pelo clube, e isso é algo que você não tem o privilégio de fazer normalmente por causa da história do clube. Para nós, é uma grande oportunidade”, disse, em entrevista ao canal do Liverpool.

“Os campeões do mundo seriam motivo de orgulho e temos a oportunidade de ser o primeiro time do Liverpool a fazer isso. Como eu disse, não há muitas coisas que não foram feitas no passado, então para nós é uma grande oportunidade”, completou.

Arnold também demonstrou entusiasmo ao falar do confronto diante do Rubro-Negro. “Você precisa conhecer os pontos fortes e fracos do oponente e eles são um time que nunca desistirá também. Será um jogo interessante e emocionante também, com dois lados realmente apaixonados buscando o que querem”, declarou.

Liverpool e Flamengo se enfrentam às 14h30 (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium, na cidade de Doha, no Catar.