Arrascaeta lesiona a coxa em treino, desfalca Uruguai e preocupa Flamengo

O meia pode perder jogos importantes do clube rubro-negro na temporada

Raúl Martínez/EFE Giorgian De Arrascaeta defendeu a seleção uruguaia na partida contra o Chile



A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) comunicou neste domingo que o meio-campista Giorgian De Arrascaeta teve constatada uma lesão leve na coxa esquerda e vai desfalcar a seleção na partida contra o Equador, terça-feira, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa de 2022, no Catar. “O departamento médico da AUF comunica que Giorgian De Arrascaeta terminou o treinamento de ontem (sábado) com um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Exames de imagem constataram distensão de grau 1 no local”, informou a Associação Uruguaia, em nota oficial. A entidade confirmou que ele está fora do duelo da seleção uruguaia diante do Equador, mas não disse o tempo de recuperação da lesão e nem se o jogador do Flamengo será liberado imediatamente para iniciar o tratamento no Brasil.

Lesões dessa gravidade costumam exigir cerca de 15 dias de recuperação. Dessa maneira, é possível que o meio-campista desfalque o Flamengo em cinco partidas, sendo quatro pelo Campeonato Brasileiro, contra Goiás, Red Bull Bragantino, Corinthians e Internacional, além do confronto diante do Junior Barranquilla, da Colômbia, pelo encerramento da fase de grupos da Libertadores. O duelo está marcado para o próximo dia 21, no Maracanã. Arrascaeta foi titular do Uruguai na partida de estreia nas Eliminatórias contra o Chile, que terminou com vitória por 2 a 1 dos uruguaios, com gols de Luis Suárez e Maxi Gómez. Os chilenos marcaram com Alexis Sánchez.

*Com informações do Estadão Conteúdo