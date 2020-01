Arsenal abre conversas e faz proposta ao Flamengo por Pablo Marí

Alexandre Vidal, Marcelo Cortes & Paula Reis / Flamengo Pablo Marí



O bom segundo semestre de Pablo Marí no Flamengo pode ter aberto as portas do alto escalão europeu para o zagueiro. O Arsenal fez uma proposta ao Rubro-Negro para contar com o defensor espanhol. A informação foi divulgada pelo jornalista Tiago Cordeiro e confirmada pelo GloboEsporte.com.

Pablo Marí chegou ao Flamengo depois de uma temporada no Deportivo La Coruña, da segunda divisão espanhola. O zagueiro de 25 anos assinou com o Rubro-Negro até o fim de 2022.

A janela de transferência na Inglaterra vai até a próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro. Pablo Marí se apresenta junto com o restante do elenco do Flamengo que disputou o mundial de clubes na segunda-feira (27).

O Flamengo trouxe nesta janela de transferências o zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos.