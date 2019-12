Arsenal anuncia Mikel Arteta como novo treinador

Divulgação Arteta é o novo treinador do Arsenal



O Arsenal anunciou na manhã desta sexta-feira (20) a contratação de Mikel Arteta como novo treinador do time. Ídolo dos “Gunners”, o ex-volante assinou contrato com o clube até junho de 2022.

“Esta é uma grande honra. O Arsenal é um dos maiores clubes do mundo. Precisamos competir pelos melhores troféus do jogo e isso ficou muito claro para mim nas minhas discussões com Stan e Josh Kroenke, e com as pessoas mais velhas do clube”, celebrou Arteta.

“Todos sabemos que há muito trabalho a ser feito para conseguir isso, mas estou confiante de que faremos isso. Sou realista o suficiente para saber que isso não acontecerá da noite para o dia, mas o elenco atual tem muito talento e há uma grande quantidade de jovens jogadores vindos da academia”, continuou.

Ex-capitão do Arsenal, Arteta atuou pelo time britânico entre 2011 e 2016, contabilizando 150 partidas, 16 gols e auxiliando nas conquistas de duas Copas da Inglaterra. Atualmente, ele fazia parte da comissão técnica de Pep Guardiola, no rival Manchester City.

Agora, ele pega um Arsenal que vive mau momento na Premier League. No principal torneio local, a equipe de Londres é apenas a 10ª colocada na tabela, com 22 pontos somados em 17 rodadas.