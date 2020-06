Arsenal marca no fim e avança na Copa da Inglaterra; David Luiz sai machucado

Nicolas Pepé e Dani Ceballos fizeram os gols da dramática classificação dos londrinos; zagueiro brasileiro deixou o campo lesionado e preocupa os Gunners

Reprodução/Arsenal Dani Ceballos marcou o gol da classificação do Arsenal



O Arsenal se classificou para as semifinais da Copa da Inglaterra ao derrotar, neste domingo (28), o Sheffield United pelo placar de 2 a 1, graças a um gol nos acréscimos.

A equipe londrina abriu o placar no estádio Bramall Lane com Nicolas Pepé, em cobrança de pênalti, ao 25 minutos do primeiro tempo.

Já na etapa final, o zagueiro brasileiro David Luiz, sentindo dores no joelho direito, foi substituído Rob Holding, que teve participação no gol dos anfitriões, faltando cinco minutos para o término da partida.

Sead Kolasinac tentou afastar a bola que bateu nas costas de Holding e sobrou para David McGoldrick, que empatou o jogo.

Mas quando tudo indicava que o jogo iria para a prorrogação, o espanhol Dani Ceballos, que entrou no segundo tempo, fez o gol da classificação do Arsenal, que busca sua 14ª conquista da Copa da Inglaterra

*Com EFE