Arsenal renova com David Luiz e contrata Pablo Marí em definitivo

Andy Rain/EFE O Arsenal renovou o contrato de David Luiz



O Arsenal deu um voto de confiança a David Luiz e renovou, nesta quarta-feira (24), o contrato do zagueiro brasileiro por mais um ano. O contrato do defensor se encerraria ao fim da atual temporada, cuja reta final foi adiada pela pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

“David é um jogador muito importante para nós. Ele jogou a maior parte das partidas nesta temporada e foi importante para o time”, disse o também brasileiro Edu Gaspar, dirigente do Arsenal.

Gaspar também elogiou o estilo de jogo do zagueiro e “a comunicação com os demais jogadores dentro e fora do gramado”. “Ele ajuda todo mundo”, reforçou o diretor técnico dos Gunners.

Além de estender o vínculo do brasileiro, o Arsenal também anunciou que irá contratar Pablo Marí em definitivo. O zagueiro do Flamengo estava cedido ao time inglês desde o começo do ano.

Por fim, o Arsenal também informou que irá adquirir Cedric Soares e que renovará o contrato de empréstimo de Dani Ceballos até o fim desta temporada.