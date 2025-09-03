Arsenal deixa Gabriel Jesus fora da lista da Champions e inscreve apenas três atacantes

Centroavante vinha ganhando espaço até se contundir e precisar pausar a carreira por nove longos meses; brasileiro deve ter na Premier League a chance de resgatar a vaga no time londrino

JUSTIN TALLIS / AFP A estreia na fase de Liga da Champions acontece fora de casa, diante do Athletic, em Bilbao, dia 16 de setembro



Gabriel Jesus está em fase final de recuperação da cirurgia no joelho esquerdo e quase pronto para retornar ao Arsenal. Mas vai perder a principal competição de clubes no continente, já que Mikel Arteta optou por não o inscrever na fase de Liga – oito jogos – da Champions. O centroavante tem previsão de retorno para o fim do mês. O grave problema atrapalhou os planos de Gabriel Jesus no time londrino. Ele vinha ganhando espaço até se contundir e precisar pausar a carreira por nove longos meses. Agora, ele deve ter na Premier League a chance de resgatar seu espaço no Arsenal. Mikel Arteta optou pela inscrição de somente três jogadores de frente: o também brasileiro Gabriel Martinelli, além de Saka e Gyökeres. Caso tenha problema com o trio, terá de improvisar meio-campistas mais avançadas, casos de Havertz, Trossard e Merino, com características ofensivas.

Depois de fracassar em 2024, com somente dois gols anotados, o centroavante iniciou 2025 com tudo, com seis bolas nas redes adversárias em seis partidas, recuperando a vaga de titular. Ele vem treinando forte e o Arsenal celebrou o retorno. “Aumentando a recuperação em Sobha. É bom te ver de volta, Gabby”, postou o clube há cinco dias. O atacante, que foi pai no mês passado, também celebrou sua recuperação. “Foram sete meses de dor, incerteza e ansiedade. Hoje, finalmente me sinto leve, como uma criança jogando futebol novamente.”

Ele replicou a frase em seus stories nesta terça, justamente no dia em que a Uefa revelou os inscritos para a Champions sem sua inscrição no Arsenal. A estreia na fase de Liga da Champions acontece fora de casa, diante do Athletic, em Bilbao, dia 16 de setembro. O Arsenal ainda terá Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Olympiacos e Kairat Almaty em Londres. Sai contra Inter de Milão, Brugge e Slavia Praga.

