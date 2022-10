Arsenal derrota Bodo Glimt e segue 100% na Liga Europa; Manchester United vence time do Chipre no fim

Sem contar com Gabriel Jesus, Gunners marcam com Bukayo Saka; Diabos Vermelhos contam com estrela de McTominay para não tropeçar

EFE/EPA/Fredrik Varfjell Nukayo Saka marcou o único gol do Arsenal em vitória sobre o Bodo



A quarta rodada da Liga Europa foi realizada na tarde (horário de Brasília) desta quinta-feira, 13. Em grande fase e liderando o Campeonato Inglês, o Arsenal manteve os 100% de aproveitamento no torneio continental ao vencer o Bodo Glimt por 1 a 0, na Noruega. Sem contar com Gabriel Jesus, preservado por conta da sequência de jogos, os Gunners marcaram com Bukayo Saka. Os demais brasileiros Gabriel Magalhães, Martinelli e Marquinhos iniciaram como opção no Aspmyra Stadium, em Bodo. Com o resultado, o conjunto britânico segue na liderança do Grupo A, com 9 pontos conquistados, à frente de PSV (7), Bodo (4) e Zurique (0). Vale lembrar que o melhor de cada chave avança às oitavas de final, enquanto os segundos colocados disputam a terceira fase com as equipes que vem da Liga dos Campeões.

Quem também ganhou pelo placar mínimo foi o Manchester United, que superou o Omonia por 1 a 0, em pleno Old Trafford. Mesmo com Cristiano Ronaldo, Antony, Casemiro e companhia em campo, os Diabos Vermelhos só marcaram diante do conjunto do Chipre aos 47 minutos do segundo tempo, com McTominay, em chute rasteiro. Assim, a equipe treinada por Ten Hag vai aos 9 pontos, ficando atrás da Real Sociedad – a equipe espanhola lidera o Grupo E e chegou aos 12 com um triunfo sobre o Sheriff. No Grupo D, destaque para o Fenerbahçe, comandado por Jorge Jesus, que ganhou do AEK Larnaca por 2 a 1. Com o resultado, os turnos estão na ponta, com os mesmos 10 pontos do Rennes. Abaixo, confira os resultados de todos os jogos da quarta rodada.