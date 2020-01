Com um a menos, Arsenal empata com o Crystal Palace no Inglês

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA O resultado deixa a equipe londrina estacionada na décima colocação



O Arsenal voltou a mostrar instabilidade e só empatou com o Crystal Palace por 1 a 1 neste sábado (11), fora de casa, no Selhurst Park, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado deixa a equipe londrina estacionada na décima colocação, com 28 pontos, um a menos que o Crystal, que aparece na nona colocação.

O time do técnico espanhol Mikel Arteta marcou com Aubameyang, que foi o protagonista. O atacante gabonês abriu o placar aos 12 minutos, mas, no segundo tempo, já com o marcador igualado, foi expulso após entrada dura no tornozelo do meia alemão Max Meyer. Inicialmente, o árbitro havia mostrado o amarelo, mas mudou de ideia e deu o vermelho depois da revisão do VAR.

O gol do Crystal Palace saiu dos pés de Jordan Ayew, aos nove do segundo tempo. No lance, o atacante ganês aproveitou a sobra e finalizou. A bola desviou no zagueiro brasileiro David Luiz e entrou.

Brasileiro em campo

O jovem promissor Gabriel Martinelli foi lançado por Arteta na metade do segundo tempo e melhorou o desempenho dos visitantes. O brasileiro participou ativamente das ações ofensivas e iniciou a jogada que culminou no lance mais perigoso do Arsenal na etapa final. Ele deu um chapéu no marcador e acionou Lacazette. O francês rolou para Pépé, que acertou a trave.

*Com Estadão Conteúdo