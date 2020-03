Na estreia de Pablo Marí, Arsenal vence e avança na Copa da Inglaterra

O Arsenal venceu o Portsmouth por 2 a 0 e está nas quartas de final da Copa da Inglaterra

O Arsenal se tornou nesta segunda-feira (2) a primeira equipe classificada para as quartas de final da Copa da Inglaterra ao vencer o Portsmouth por 2 a 0 fora de casa, no estádio Fratton Park, em jogo que marcou a estreia pelos Gunners do zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo.

Maior campeão da história do torneio, com 13 títulos, o time visitante abriu o placar aos 47 minutos do primeiro tempo, com gol de Sokratis. Depois do intervalo, logo aos seis da etapa final, Nketiah aumentou a diferença e garantiu a classificação da equipe dirigida por Mikel Arteta.

Arteta escalou uma dupla de zaga formada por Pablo Marí e David Luiz entre os titulares. Quem também começou jogando foi o atacante Gabriel Martinelli, ex-Ituano.

O Portsmouth venceu a FA Cup duas vezes, a última delas em 2008, tempo em que era propriedade do empresário franco-israelense Alexandre Gaydamak e disputava a primeira divisão. Agora, no entanto, figura na terceirona.

Os outros jogos das oitavas de final da Copa da Inglaterra acontecem nesta semana. Nesta terça-feira (3), o Chelsea recebe o Liverpool, o West Bromwich enfrenta o Newscatle, e o Reading pega o Sheffield United. Na quarta-feira (4), o Tottenham joga contra o Norwich, o Leicester contra o Birmingham, e o Sheffield Wednesday duela com o Manchester City. Na quinta-feira (5), Derby County e Manchester United decidem a última vaga nas quartas.

*Com EFE