Arsenal vai triplicar salário de Martinelli após Real Madrid demonstrar interesse, diz jornal

Reprodução/Arsenal Gabriel Martinelli fez um golaço no empate entre Arsenal e Chelsea



O Arsenal decidiu que vai triplicar o salário de Gabriel Martinelli no final da temporada 2019/20. De acordo com o “Daily Mail”, em matéria publicada nesta quinta-feira (23), o aumento acontecerá após o brasileiro despertar interesse do Real Madrid.

Segundo informações do diário, o salário semanal de Martinelli passará de 10 mil libras esterlinas (R$ 54,5 mil, na cotação atual) para 30 mil libras esterlinas (R$ 164 mil). O aumento substancial seria uma forma de proteger o jogador de propostas de gigantes europeus.

A notícia surge após Martinelli assumir a titularidade na ausência do suspenso Pierre-Emerick Aubameyang e comandar o time nas últimas duas partidas. O ex-Ituano foi decisivo nos empates dos “Gunners” diante do Sheffield e Chelsea, quando marcou um gol em cada jogo.

Na temporada, Martinelli soma 10 gols e 3 assistências em 21 partidas realizadas. O rendimento do jovem de 18 anos encantou Mikel Arteta, treinador do Arsenal, que também elogiou a postura do atacante fora de campo.

Na próxima segunda-feira (27), Gabriel volta a campo para representar o Arsenal contra o Bournemouth, fora de casa, em confronto válido pela Premier League.