Barcelona anuncia a ida de Arthur para a Juventus

Jogador brasileiro vai defender a equipe italiana a partir da próxima temporada

Reprodução/FCB Arthur será jogador da Juventus a partir da próxima temporada



O Barcelona anunciou nesta segunda-feira (29) a ida do volante Arthur para a Juventus.

A equipe italiana desembolsou 72 milhões de euros (R$ 441 milhões) imediatos para contratar o brasileiro, além de outros 10 milhões de euros (R$ 61,2 milhões) de acordo com metas definidas em contrato.

De acordo com as informações divulgadas pelo clube catalão, em nota oficial, o ex-Grêmio seguirá atuando pelo Barça até o fim das competições em andamento. O time ainda disputa o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões, que será concluída em agosto, em Portugal.

O brasileiro de 23 anos chegou a Barcelona em julho de 2018 como uma aposta para o futuro e foi até comparado ao ídolo Xavi Hernández, que admitiu ter encontrado semelhanças com seu jogo. Contudo, perdeu espaço na atual temporada e está longe de ser um titular absoluto.

*Com EFE