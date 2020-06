Arthur deve ser o primeiro brasileiro a jogar com Messi e Cristiano Ronaldo

Atualmente, somente 13 jogadores puderam dividir vestiário com os dois melhores da última década

Reprodução/FCB Arthur é meio-campista do Barcelona até o final da temporada



A Juventus anunciou, na última segunda-feira (29), a contratação do meio-campista Arthur. Desta forma, o volante pode ser o primeiro brasileiro a jogar ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, os dois melhores jogadores da última década. Isto só não ocorrerá caso o astro português deixe a “Velha Senhora” na próxima janela de transferência, o que é pouco provável, conforme informações da imprensa europeia.

Arthur passou a dividir vestiário com Messi em 2018, quando deixou o Grêmio rumo ao Barcelona. Na Catalunha, ele desfrutou do talento do camisa 10 e participou das conquistas do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha, na temporada passada. Em seus últimos meses na Espanha, eles ainda podem celebrar mais duas conquistas: a Champions League o nacional.

Apesar de levantar taças no time Culé, Arthur perdeu a titularidade nos últimos meses após cair de rendimento. Pouco aproveitado, ele deixa o Barcelona recebendo mais criticas do que elogios.

Já na Juventus, Arthur chegará para dividir os holofotes com Cristiano Ronaldo. Cobiçado por Maurizio Sarri, o brasileiro tem a promessa de ser o centro das atenções no meio-campo bianconero.

De qualquer forma, Arthur integrará a lista de poucos privilegiados. Ao todo, somente 13 jogadores estiveram lado a lado com Messi e Cristiano Ronaldo. Confira a lista:

-Dybala e Higuain (Seleção argentina e Juventus)

-Di María, Gago e Garay (Seleção argentina e Real Madrid)

-Tevez e Heinze (Seleção argentina e Manchester United)

-Semedo, André Gomes e Deco (Seleção portuguesa e Barcelona)

-Cáceres (Juventus e Barcelona)

-Piqué e Larsson (Barcelona e Manchester United)