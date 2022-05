Artilheiro da Champions, Benzema iguala recorde de Cristiano Ronaldo no mata-mata

Atacante francês tem 15 gols no torneio e é o cotado para vencer a Bola de Ouro

EFE/Rodrigo Jiménez Benzema é o maior nome do time na temporada



Favorito para vencer a Bola de Ouro 2022, o francês Karim Benzema tem feito uma Liga dos Campeões perfeita com o Real Madrid. O atacante tem 15 gols marcados, artilharia isolada do torneio, ainda com a final a disputar. E os recordes seguem sendo batidos. Com o gol de pênalti nesta quarta-feira, 04, contra o Manchester City, Benzema chegou a marca de 10 gols marcados apenas na fase de mata-mata da Champions (oitavas, quartas e semifinais) feito alcançado apenas por Cristiano Ronaldo, com a camisa do Real Madrid, na temporada de 2016/17. Na ocasião, o português terminou a edição com 12 gols e os merengues foram campeões. No próximo dia 28 de maio, Benzema tentará igualar esse recorde contra o Liverpool, em Paris, na grande decisão da Liga dos Campeões.

Confira abaixo todos os gols de Benzema na Liga dos Campeões 2021/22:

Fase de grupos

Real Madrid 1 x 2 Sheriff (1)

Shakhtar Donetsk 0 x 5 Real Madrid (1)

Real Madrid 2 x 1 Shakhtar Donetsk (2)

Sheriff 0 x 3 Real Madrid (1)

Oitavas de final

Real Madrid 3 x 1 PSG (hat-trick na volta)

Quartas de final

Chelsea 1 x 3 Real Madrid (hat-trick na ida)

Real Madrid 2 x 3 Chelsea (1 na volta)

Semifinal

Manchester City 4 x 3 Real Madrid (2 na ida)

Real Madrid 3 x 1 Manchester City (1 na volta)