‘As ofertas de Real e PSG são quase idênticas’, diz mãe de Mbappé sobre futuro do atacante

O craque está dividido entre rumar para o gigante ou espanhol ou seguir no principal time da França do momento

EFE/EPA/IAN LANGSDON Mbappé pode deixar o PSG para vestir as cores do Real Madrid



A novela envolvendo o futuro de Kylian Mbappé ganhou novos capítulos na manhã desta sexta-feira, 20. Mãe do atacante, Fayza Lamari disse que a proposta do Real Madrid se assemelha com a de renovação contratual oferecida pelo Paris Saint-Germain. Assim, o craque está dividido entre rumar para o gigante ou espanhol ou seguir no principal time da França do momento. “As duas ofertas, a do Real e a do PSG, são quase idênticas. No Real, meu filho terá o controle dos direitos de imagem. Agora vamos aguardar sua decisão”, disse Lamari, em entrevista ao site “Kora Plus”.

O destino de Mbappé é uma incógnita até para Maurício Pochettino, treinador do PSG. Nesta sexta-feira, véspera da partida contra o Metz, o comandante argentino concedeu entrevista coletiva e, ao ser questionado sobre o tema, disse que “tem suspeitas” de qual será a escolha do atacante. Eleito mais uma vez o melhor jogador do Campeonato Francês, o jovem falou sobre o assunto na semana passada, quando foi receber o prêmio. Na ocasião, o artilheiro indicou que havia decidido seu futuro e que faria um anúncio em breve. Na Espanha, o clima de euforia sobre um possível acerto com o Real Madrid esfriou nos últimos dias – alguns jornais chegaram a cravar o acerto de Mbappé com o gigante espanhol.