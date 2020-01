Aston Villa bate Leicester e volta à final da Copa da Liga após 10 anos

EFE/EPA/PETER POWEL

Sem conquistar um título de nível de primeira divisão desde a Copa da Liga Inglesa de 1996, o Aston Villa se classificou nesta terça-feira para a final dessa mesma competição ao vencer o Leicester por 2 a 1 no Villa Park, graças a um gol marcado pelo egípcio Trezeguet nos acréscimos do segundo tempo.

Após empate em 1 a 1 em Leicester no jogo de ida, hoje o time de Birmingham abriu o placar aos 12 minutos de partida, com gol de Targett. Iheanacho, que já havia marcado para os ‘Foxes’ no primeiro duelo, deixou tudo igual depois do intervalo, aos 27, mas Trezeguet desempatou no apagar das luzes.

O Villa, que tem o desfalque do atacante Wesley até o fim da temporada, mas contou com o volante Douglas Luiz, não disputava uma final de mata-mata com times da elite nacional desde o vice da Copa da Inglaterra de 2015, em que foi goleado pelo Arsenal por 4 a 0. Na Copa da Liga, a última decisão foi a de 2010, em que perdeu para o Manchester United, enquanto o triunfo mais recente foi o de 1996, em que o Leeds United foi vice.

Na final da atual temporada, marcada para o dia 1º de março, em Wembley, o Villa pegará um dos grandes de Manchester. O City venceu o United por 3 a 1 em Old Trafford no primeiro jogo e entrará em campo em vantagem no Etihad Stadium nesta quarta.

*Com informações da EFE