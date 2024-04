Atacante do Aston Villa se envolve em acidente com BMW X6 antes de jogo, mas entra em campo

John Durán começou no banco de reservas contra o Lille, pela Liga Conferência, mas foi acionado aos 37 minutos do segundo tempo; carro sofreu danos no capô e na parte frontal

Reprodução/X/@bestgug BMW X6 dirigida por Durán tem um valor estimado em 73 mil libras (aproximadamente R$ 467 mil)



O atacante colombiano Jhon Durán, do Aston Villa, se envolveu em um acidente em Birmingham, na Inglaterra. O jogador bateu sua BMW X6 em uma van horas antes da partida contra o Lille, pela Liga Conferência. O incidente ocorreu na quinta-feira (11). Apesar do susto, Durán fez questão de verificar se todos no veículo estavam bem e aguardou a chegada das autoridades no local. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido no acidente. A BMW X6 dirigida pelo atacante tem um valor estimado em 73 mil libras (aproximadamente R$ 467 mil). O veículo ficou com danos no capô e na parte frontal. Mesmo com o ocorrido, o colombiano entrou em campo na vitória do Aston Villa por 2 a 1. Ele começou no banco de reservas, mas foi acionado aos 37 minutos do segundo tempo.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA