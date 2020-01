Atacante do Athletic Bilbao é alvo de ofensas racistas durante jogo: ‘Triste’

Toni Albir/EFE Iñaki Williams foi alvo de insultos racistas durante Espanyol x Athletic de Bilbao



O jogo entre Espanyol e Athletic de Bilbao, disputado neste sábado, em Barcelona, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, ficou marcado por um fato lamentável. O atacante Iñaki Williams, do time visitante, foi alvo de ofensas racistas por parte da torcida do Espanyol no Estádio Cornellà-El Prat.

Iñaki fez a denúncia após a partida, que terminou empatada por 1 a 1. O episódio ocorreu no segundo tempo, quando ele foi substituído por Raúl Garcia.

“Estou triste por causa do empate e também porque sofri insultos racistas. É algo que ninguém quer escutar e que está totalmente fora de lugar. As pessoas têm que vir para se divertir e apoiar o time. É um esporte de amizade, de equipes… Foi triste, porque esse tipo de coisa não deve acontecer”, disse Williams.

O árbitro do jogo, Sánchez Martínez, foi avisado sobre o ocorrido, mas não fez nenhum registro sobre os insultos na ata da partida.

Iñaki nasceu em Bilbao, na Espanha, e é filho de pais ganeses. Após o jogo, ele também se manifestou sobre o ocorrido nas redes sociais. “É muito triste que hoje em dia seguimos vivendo cenas de racismo no futebol. Temos que acabar com isso entre TODOS. Agradeço pelo apoio”, escreveu.

Es muy triste que a día de hoy sigamos viviendo escenas de racismo en el fútbol. Tenemos que acabar con ello entre TODOS. Gracias por vuestro apoyo. #NOalRacismo #SayNoToRacism ✋🏿✋🏼 pic.twitter.com/3UauFEXjH4 — IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) January 25, 2020

*Com informações do Estadão Conteúdo