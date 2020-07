Atacante do Real Madrid volta aos treinos após cumprir isolamento obrigatório

Luka Jovic precisou praticar o distanciamento social após ter contato com um amigo infectado pelo novo coronavírus

Reprodução/Real Madrid Luka Jovic é atacante do Real Madrid



O atacante sérvio Luka Jovic voltou nesta terça-feira (14) aos treinos no Real Madrid, depois de ter sido isolado em casa na semana passada, por ter recebido a visita de um amigo que testou positivo para o novo coronavírus. O confinamento obrigatório faz parte do protocolo próprio adotado pelo clube, líder do Campeonato Espanhol. O jovem, de 22 anos, foi submetido a exames e não apresentou infecção para o patógeno que provoca a Covid-19.

Hoje, Jovic se reincorporou aos treinos com os companheiros, um dia depois da vitória do Real sobre o Granada por 2 a 1, que deixa a equipe da capital a dois pontos do título nacional.

Os comandados pelo técnico francês Zinedine Zidane começaram preparação para o jogo com o Villarreal, que acontecerá nesta quinta-feira, no estádio Alfredo Di Stéfano.

O lateral-esquerdo Marcelo, que se recupera de problema muscular, é o único jogador vetado para a partida, em que o resultado positivo assegurará o 34º título espanhol do Real Madrid.

*Com EFE