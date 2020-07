Atalanta vence Bologna por 2 a 1 e segue embalado no Italiano

Milan, que enfrentou o Sassuolo, também venceu na rodada

EFE/EPA/PAOLO MAGNI Muriel comemora o gol do Atalanta contra o Bologna



O Atalanta segue embalado no Campeonato Italiano. Mantendo sua série de bons resultados, o time venceu o Bologna, em casa, por 2 a 1. Com o resultado, o time assumiu momentaneamente o segundo lugar na competição, com 74 pontos, seis atrás da líder Juventus e dois à frente da Inter. A Lazio, em quarto, soma 69.

No campo, a equipe teve algumas dificuldades. O único gol foi marcado por Muriel, aos 17 minutos do segundo tempo, após uma bela jogada trabalhada por todo o setor de ataque.

Já o Milan, que venceu o Sassuolo por 2 a 1 com gols de Ibrahimovic, continua vivo na briga pela Liga Europa. Com 59 pontos, na quinta colocação, está um ponto à frente da Roma e três do Napoli.

O time nem precisou suar muito para bater o Sassuolo. Ibrahimovic, de cabeça, abriu o placar aos 19 minutos de jogo, mas Caputo igualou, após converter cobrança de pênalti.

Nos momentos finais da primeira etapa, Ibrahimovic invadiu a área do Sassuolo e driblou o goleiro para fazer o gol da vitória.

* Com Estadão Conteúdo