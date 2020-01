Atlético de Madri anuncia retorno de Carrasco por empréstimo

Reprodução/Atlético de Madri O Atlético de Madri anunciou o retorno de Carrasco



O Atlético de Madri confirmou nesta sexta-feira (31), o último dia do mercado de transferências de inverno, a contratação por empréstimo de um velho conhecido, o atacante belga Yannick Carrasco, que será cedido pelo Dalian Professional, da China, até o final da atual temporada.

“Yannick Carrasco já é jogador do Atlético. Os clubes chegaram a um acordo para o empréstimo do atacante belga, que passou pelos exames médicos. Volta um jogador que conhece a nossa equipe, possui muito talento e desequilibra pelos dois lados. Rápido e com grande qualidade, é um grande perigo para as defesas rivais”, informou o Atlético, que destacou a capacidade de Carrasco para dar assistências e finalizar de fora da área.

Aos 26 anos, Carrasco volta ao clube colchonero após dois anos e já está à disposição do técnico Diego Simeone para o clássico de sábado, contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Pelo Dalian Professional, o atacante marcou 17 gols na última edição do Campeonato Chinês.

Na passagem anterior pelo Atlético, de 2015 a 2018, Carrasco disputou 124 partidas, sendo 74 como titular, e marcou 23 gols: cinco na primeira temporada, 14 na segunda e quatro na terceira, antes de assinar com o time chinês.

*Com informações da EFE