Atlético de Madrid anuncia franquia na liga canadense de futebol

Reprodução

O Atlético de Madrid anunciou nesta terça-feira (11) o Atlético Ottawa, sua franquia na liga canadense de futebol. Em um vídeo mostrando um pouco da história do clube madridista e do futebol no Canadá, o Atlético Ottawa é anunciado ao grande público.

O perfil do novo clube foi criado por volta das 15h (horário de Brasília) e ainda possui poucos seguidores. Às 15h20, são 479 seguidores. O time deve ser apresentado oficialmente em abril deste ano, segundo o vídeo.

“O excitante do Atlético de Madrid chegar ao Canadá é o fato dele ser um dos top 10 clubes mais poderosos do mundo do futebol (em tradução livre)”, disse David Clanachan, comissão da Canadian Premier League