Atlético de Madrid decepciona e só empata com lanterna do Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid continua fazendo uma campanha errática no Campeonato Espanhol. Neste domingo, o time comandado por Diego Simeone tinha a obrigação de vencer o Espanyol, lanterna da competição, mesmo jogando fora de casa, mas apenas empatou por 1 a 1. Embora não tenha perdido nenhuma posição na classificação, a equipe da capital deu um presente a seus concorrentes na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa.

No momento, o Atlético é o quarto colocado, ou seja, está dentro da zona de classificação para a maior competição de clubes do mundo, mas o time de Simeone se encontra apenas um ponto à frente da Real Sociedad e dois à frente do Getafe. E essas duas equipes têm uma partida a mais para disputar do que o Atlético, o sexto colocado em pontos perdidos. O Espanyol compartilha a lanterna com o Leganés, ambos com 20 pontos.

As coisas foram complicadas no primeiro tempo para o Atlético, que saiu atrás no placar com um gol contra o zagueiro Savic. Sem querer, ele mandou para a rede um cruzamento de Wu. Os donos da casa ainda tiveram uma boa oportunidade para ampliar a vantagem, o que só não ocorreu por causa da intervenção do goleiro Oblak.

Para alívio da torcida do Atlético, o empate chegou logo com um minuto do segundo tempo. Saul, da entrada da área, pegou um rebote de sem-pulo e marcou um golaço. Esperava-se, então, que os visitantes partissem para o ataque em busca da virada, mas não foi o que ocorreu. É justo dizer que o time de Barcelona esteve mais perto do gol da vitória do que o Atlético.

