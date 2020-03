Atlético de Madrid e Sevilla empatam em duelo protagonizado pelo VAR

Reprodução Atlético de Madri e Sevilla empataram em 2 a 2



Atlético de Madrid e Sevilla, concorrentes diretos na luta por vagas na Liga dos Campeões, empataram neste sábado em 2 a 2, no estádio Wanda Metropolitano, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

O placar da partida foi aberto pelos visitantes, graças a gol do atacante holandês Luuk De Jong, que balançou a rede aos 19 do primeiro tempo.

A partir daí, o VAR se tornou um dos protagonistas do duelo, com a marcação de um toque de mão na área do zagueiro brasileiro Diego Carlos, após longo período de revisão. Aos 32, o atacante espanhol Álvaro Morata converteu a cobrança de pênalti e igualou.

Quatro minutos depois, o atacante português João Félix anotou o segundo do Atlético, que foi para o intervalo em vantagem.

Na etapa complementar, o VAR apareceu outra vez – ao todo foram seis revisões ao longo do jogo -, para identificar falta na área do lateral-direito inglês Kieran Trippier no atacante argentino Lucas Ocampos. O próprio jogador do Sevilla bateu e empatou de novo.

O único brasileiro em campo na partida foi o zagueiro Felipe, titular dos ‘Colchoneros’. O lateral-esquerdo Renan Lodi, convocado para defender a seleção brasileira nos jogos contra Bolívia e Peru, foi poupado.

Com o resultado de hoje, o Sevilla se mantém na terceira posição, agora com 47 pontos, dois a mais que o Getafe, que receberá logo mais o Celta de Vigo, e o próprio Atlético de Madrid.

*Com informações do Estadão Conteúdo