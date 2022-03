Atlético de Madrid faz 1 a 0 e elimina o Manchester United da Liga dos Campeões

Renan Lodi marcou o único gol da partida; no outro jogo, o Benfica eliminou o Ajax

Reprodução/ Twitter @Atleti Renan Lodi marcou o único gol da partida no Old Trafford



Cristiano Ronaldo está fora das fases finais da Liga dos Campeões. Na noite desta terça-feira, 15, Manchester United e Atlético de Madrid se enfrentaram no Old Trafford pelas oitavas de final do torneio e os espanhóis venceram por 1 a 0, gol do brasileiro Renan Lodi. No primeiro tempo, o United teve boas chances, principalmente com Fred, mas o goleiro Oblak fez grandes defesas. Em contra-ataque rápido, o Atlético marcou com João Félix, mas o lance foi anulado por impedimento. No entanto, aos 41 minutos, em outro lance de contra-ataque rápido, Renan Lodi cabeceou no cantinho e abriu o placar. Precisando do resultado, o United foi pra cima no segundo tempo, mas abriu o campo para o Atlético, que chegava com mais perigo. Porém, ninguém conseguiu balançar as redes e o jogo terminou 1 a 0 (2 a 1 no agregado).

Benfica vence e elimina o Ajax

No outro jogo da noite, o Benfica fez 1 a 0 no Ajax e eliminou os holandeses na Amsterdam Arena. O jogo de ida tinha terminado 2 a 2, e a vitória na Holanda veio aos 32 minutos, com Darwin Nuñez. O destaque da edição, o atacante Haller que marcou 11 gols, está fora e não pode mais ultrapassar Robert Lewandowski que é o atual artilheiro com 12 gols. O Bayern de Munique segue na competição.