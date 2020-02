Com gol no começo, Atlético de Madrid bate Liverpool pela Liga dos Campeões

EFE/JUANJO MARTÍN O Atlético de Madrid bateu o Liverpool nesta terça-feira (18)



Em má fase no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid venceu o Liverpool por 1 a 0 nesta terça-feira (18), em jogo de ida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, em Madri.

Atuais campeões da Champions e líderes do Campeonato Inglês com incríveis 25 pontos de diferença para o segundo colocado, os Reds entraram em campo como favoritos. Entretanto, um gol de Saúl nos instantes iniciais selou o triunfo dos Colchoneros.

O resultado permite que o Atlético jogue pelo empate na volta, em Anfield, no dia 11 de março. O time dirigido por Diego Simeone poderá até perder por um gol de diferença, desde que balance a rede. Já o Liverpool precisará fazer dois de frente ou devolver o 1 a 0 e resolver na prorrogação.

Houve cinco brasileiros em campo, todos como titulares. O Atleti contou com o zagueiro Felipe e o lateral-esquerdo Renan Lodi, enquanto Jürgen Klopp escalou o goleiro Alisson, o volante Fabinho e o atacante Roberto Firmino.

Nem bem o jogo em Madri começou e o Atlético já fez 1 a 0. Logo aos três minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio da direita, Fabinho cortou mal e deu um presente para Saúl, que tocou por baixo de Alisson e abriu o placar.

O erro do volante brasileiro não foi o único do sistema defensivo dos Reds na partida. Aos 25, Van Dijk recuou de cabeça e deu um presente para Morata, que cortou o próprio Fabinho e concluiu para defesa de Alisson com o pé.

No segundo tempo, os visitantes tiveram algumas chances, mas a rede não balançou. Aos sete minutos, Alexander-Arnold lançou da meia direita para a esquerda da área, e Salah cabeceou perto do pé da trave direita. A bola também saiu por ali aos 27, quando Henderson emendou de primeira da entrada da área, após pivô bem feito por Origi.

