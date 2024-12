Atlético de Madrid vence Barcelona de virada e lidera LaLiga

Com esse resultado, time madrilenho quebrou um jejum de 18 anos sem triunfar contra o barça fora de casa

Josep LAGO / AFP Agora, o Atlético agora soma 41 pontos, superando os 38 do rival catalão



O Atlético de Madrid derrotou o Barcelona por 2 a 1, em um jogo emocionante realizado neste sábado (21), válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Com esse resultado, o time madrilenho não apenas quebrou um jejum de 18 anos sem triunfar contra o Barcelona fora de casa, mas também assumiu a liderança da competição.

A vitória é especialmente marcante para o técnico Diego Simeone, que, após 13 anos, finalmente conseguiu vencer o Barcelona como visitante. Com esse resultado, o Atlético agora soma 41 pontos, superando os 38 do rival catalão, que tem enfrentado dificuldades nas últimas partidas, acumulando três derrotas, um empate e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

O jogo começou com o Barcelona em vantagem, quando Pedri abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. No entanto, a reação do Atlético veio no segundo tempo, com De Paul igualando o marcador aos 14 minutos. A virada foi selada de forma dramática, com Sörloth anotando o gol da vitória nos acréscimos, aos 51 minutos.

Além do confronto entre Atlético e Barcelona, outros jogos da rodada também chamaram a atenção. O Athletic Bilbao venceu o Osasuna por 2 a 1, enquanto o Mallorca garantiu uma vitória apertada sobre o Getafe, com um gol de 1 a 0.

*Reportagem produzida com auxílio de IA