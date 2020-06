Atlético de Madrid vence e Simeone alcança marca histórica no clube

EFE/JuanJo Martí Simeone igualou Aragonés no número de vitórias à frente do time



O Atlético de Madrid venceu a terceira seguida contra o Levante, por 1 a 0, no estádio Camilo Cano, e reassumiu a terceira colocação do Campeonato Espanhol. A vitória fez com que o técnico Diego Simeone igualasse Luis Aragonés como treinador recordista de triunfos à frente da equipe, com 194.

O Atlético dominou o adversário, mas converteu apenas uma das várias chances criadas. O gol saiu aos 14 minutos do primeiro tempo. Llorente dominou com categoria, tirou dois marcadores e cruzou, buscando Diego Costa. Bruno tentou cortar e acabou marcando contra.

Com o resultado, o time de Madri foi a 55 pontos, deixando o Sevilla, que ontem empatou por 1 a 1 com o Villareal, para atrás. O Levante permanece na 11ª colocação, com 38.

Enquanto o Atlético se consolida entre os quatro primeiros colocados, perto de uma classificação para a Liga dos Campeões, o Getafe ficou mais distante. O time do atacante Deyverson não passou de um empate com o Valladolid por 1 a 1, e ainda é o quinto, com 49 pontos.

