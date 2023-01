Atual técnico do Barcelona diz estar em choque com caso Daniel Alves: ‘Tenho pena dele’

Xavi ainda afirmou, durante coletiva antes de partida contra o Getafe, que esse é um assunto de Justiça

Josep LAGO / AFP Daniel Alves é acusado de estuprar mulher em boate na Espanha



O técnico do Barcelona, ​​Xavi Hernández, afirmou neste sábado ter ficado “em estado de choque” com a notícia da prisão de Daniel Alves nesta sexta após prestar depoimento na Espanha sobre uma denúncia de uma mulher de 23 anos de um suposto caso de estupro ocorrido na boate Sutton, em Barcelona. “É difícil comentar uma situação como essa. Como todo mundo, estou surpreso, chocado, em estado de choque. Conhecendo o Dani, é um assunto que me surpreendeu. Tenho muita pena dele. É um assunto de Justiça e a Justiça ditará o que for, não podemos entrar nisso”, declarou o técnico na entrevista coletiva antes da partida contra o Getafe.

Xavi e Alves se conheceram quando o brasileiro chegou ao Barcelona em 2008. Os dois conviveram no vestiário do time catalão como jogadores até 2015, quando Xavi saiu. Em 2022, voltaram a fazer parte do Barcelona, mas desta vez com Xavi como treinador e o lateral ainda em atividade. Após a decisão do juiz de impor prisão provisória a Daniel Alves, seu atual clube, o mexicano Pumas, decidiu rescindir seu contrato. O presidente da entidade explicou em entrevista coletiva que o desligamento foi determinado “por justa causa”. No dia 1º de janeiro, Daniel Alves havia renovado seu contrato com o Pumas até 30 de junho deste ano.

*Com informações da EFE