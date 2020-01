Aubameyang dá ‘ok’ para Barcelona negociar com o Arsenal, diz jornal

EFE Aubameyang



A procura do Barcelona por um substituto para Luis Suárez não é segredo para ninguém. O nome do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, surge forte na disputa, segundo o jornal “Mundo Deportivo”.

“Os serviços técnicos do Barcelona conhecem perfeitamente a situação esportiva e contratual de Aubameyang e dizem ter seu ok para tentar sua contratação. De fato, conhecem as bases de sua relação com o Arsenal e sustentam que em 2021 pode sair dos Gunners”, escreveu o jornalista Fernando Polo em texto publicado nesta quinta-feira (23).

Aubameyang foi o artilheiro da Premier League na última temporada, com 22 gols. Na atual edição, o gabonês é vice-artilheiro, com 14 gols, três atrás de Jamie Vardy, do Leicester.