Autor do único gol do Iraque em Copas do Mundo morre de Covid-19

Reprodução Ahmed Radhi faleceu, aos 56 anos, vítima da covid-19



O ex-atacante Ahmed Radhi, considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos no Iraque e autor do único gol do país em Copas do Mundo, em 1986, morreu vítima da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada, neste domingo, pelo ministro dos Esportes iraquiano, Adnan Darjal.

De acordo com a imprensa local, Radhi, de 56 anos, havia sido hospitalizado na semana passada, após testar positivo. Na quinta-feira, depois de apresentar melhora no estado de saúde, deixou a unidade de saúde, mas sofreu recaída logo em seguida. A morte aconteceu no sábado, conforme indicam os veículos locais.

Radhi fez 62 gols, em 121 partidas com a camisa da seleção iraquiana, com a qual conquistou cinco títulos, entre eles duas edições da Copa do Golfo. Em 1988, foi eleito o melhor jogador de futebol da Ásia.

Dois anos antes, comandado por Evaristo de Macedo, foi titular nos três jogos que o Iraque fez na Copa do Mundo realizada no México, a única que participou. No segundo compromisso, anotou gol na derrota para a Bélgica por 2 a 1.

*Com Agência EFE