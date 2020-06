Balotelli tenta voltar aos treinos com o Brescia, mas é barrado na portaria

Reprodução/Twitter Atacante não treinou na última semana alegando problemas gástricos



A relação tensa entre Mario Balotelli e o Brescia ganhou mais um capítulo nesta terça-feira, 9. Após ser afastado por uma gastrointerite, o atacante tentou retornar aos treinamentos, mas foi impedido de entrar por um funcionário do clube.

Ele falou com jornalistas na entrada do centro de treinamentos em tom irônico:”Agora vocês vão dizer que eu não quero treinar”.

O Brescia, no entanto, apresenta uma versão diferente. Os dirigentes garantiram que o jogador enviou um atestado médico à direção na noite de segunda-feira, 8, afirmando que ele poderia retornar aos trabalhos no CT. A correspondência teria chegado tarde, o que ocasionou o impedimento do acesso por problemas administrativos.

Balotelli não treinou na semana passada alegando problemas gástricos, mas o clube insinuou que não tinha sido notificado, e que a ausência era “injustificada”, segundo o La Gazzetta dello Sport.

O conflito é só mais um entre os episódios de uma relação que se complicou nas últimas semanas, chegando ao ponto do Brescia pedir para rescindir o vínculo entre as duas partes, que terminaria em 30 de junho. Balotelli não aceitou a rescisão.

A intenção do jogador ao assinar o contrato com o clube de sua cidade natal era voltar a brilhar, como nos tempos de Inter de Milão e Manchester City. No entanto, ele acumula passagens discretas por Milan, Liverpool, Nice e Olympique de Marselha.

* Com EFE