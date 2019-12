Barça e Real têm última chance em 2019 para ser líder isolado do Espanhol

EFE/ Enric Fontcuberta. Messi encara marcação dupla no clássico entre Barcelona e Real Madrid



O Campeonato Espanhol terá a partir desta sexta-feira a última rodada disputada em 2019, em que Barcelona e Real Madrid, após clássico que terminou empatado sem gols, terão a última chance de um dos arquirrivais conseguir se isolar na liderança da competição.

Com a igualdade no duelo realizado no estádio Camp Nou, nesta quarta-feira, as duas equipes estão com 36 pontos, cinco a mais que o Sevilla. O time catalão tem ligeira vantagem no saldo de gols, por 23 a 21, o que representa ocupar a primeira colocação neste momento.

O Barça terá pela frente neste sábado o Alavés, também dentro de seus domínios. A principal dúvida para o jogo é o volante Sergio Busquets, que perdeu o clássico e ficou fora do treino desta quinta-feira por causa de uma febre alta. O jovem atacante Ansu Fati também pode ficar fora, devido pancada que levou.

Adversário do líder, o Alavés, do zagueiro brasileiro naturalizado italiano Rodrigo Ely, que tem passagem pelo Milan, ocupa a 14ª posição do campeonato, com 19 pontos, apenas cinco a mais que o Celta de Vigo, primeiro na zona de rebaixamento.

O Real Madrid, por sua vez, entrará em campo no domingo, para receber o Athletic Bilbao no estádio Santiago Bernabéu. A principal novidade para o técnico francês Zinedine Zidane pode ser o retorno do meia colombiano James Rodríguez, que se recuperou de lesão e tem chances de ser relacionado.

A equipe do País Basco, por sua vez, tentará se reabilitar, após perder para o Betis e empatar com o Eibar, esse último compromisso, em casa. O time está na sétima colocação, com 27 pontos, um a menos que a Real Sociedad, última integrante da zona de classificação para competições continentais.

O Sevilla, que pode ser considerado um beneficiado do empate entre Barcelona e Real Madrid, já que nenhum dos dois abriu vantagem como líder, jogará nesta 17ª rodada no sábado. O time do zagueiro Diego Carlos e do volante Fernando visitará o Mallorca, que é o 17º, com 15 pontos.

Surpresa da temporada, ao ocupar a quarta colocação, com 30 pontos, o Getafe terá um compromisso complicado neste fim de semana, já que visitará neste sábado o Villarreal, ocupante da 13ª posição, com 22 pontos, apenas seis abaixo do G-6.

O Atlético de Madrid, que na semana passada encerrou série de três jogos sem vencer no Espanhol, ao bater o Osasuna, e subiu para o quinto posto, com 29 pontos, visitará neste domingo o Betis. A equipe de Sevilha aparece neste momento em 12º, com 23 pontos.

A 17ª rodada será aberta nesta sexta-feira com encontro entre Eibar, que está em 16º, com o Granada, que aparece na nona colocação. No sábado, o Valencia visitará o Valladolid, e no domingo a Real Sociedad pegará no Osasuna na casa do adversário, em outros destaques do fim de semana.

Programação da 17ª rodada do Campeonato Espanhol:

Sexta-feira.

Eibar – Granada.

Sábado.

Mallorca – Sevilla.

Barcelona – Alavés.

Villarreal – Getafe.

Valladolid – Valencia.

Domingo.

Leganés – Espanyol.

Osasuna – Real Sociedad.

Betis – Atlético de Madrid.

Levante – Celta de Vigo.

Real Madrid – Athletic Bilbao.

*Com informações da EFE