Barcelona anuncia contratação de Agüero e estipula multa de R$ 637 milhões

O argentino não renovou com o Manchester City e encerrou seu ciclo de dez anos no clube inglês com o vice-campeonato da Liga dos Campeões da Europa, no último sábado, 29

Divulgação/Barcelona Sergio Auero foi anunciado pelo Barcelona



O Barcelona oficializou na manhã desta segunda-feira, 31, a contratação do atacante Sergio Agüero, que não renovou com o Manchester City e encerrou seu ciclo de dez anos no clube inglês com o vice-campeonato da Liga dos Campeões da Europa, no último sábado, 29. O centroavante vai assinar contrato válido de duas temporadas, válido até a metade de 2023. Em comunicado, a agremiação catalã informou que colocou uma multa contratual de 100 milhões de euros (na cotação atual, R$ 637 milhões). A apresentação do atleta acontece ainda hoje.

Agüero passou os últimos dez anos no City, no qual se tornou o maior artilheiro do clube, com 260 gols. Aos 32 anos, vai à Espanha para tentar repetir a façanha. O Barcelona confia muito em uma parceria de sucesso ao lado de Lionel Messi. A chegada do argentino inicia a reformulação do elenco que o presidente Joan Laporta prometeu após fracasso na temporada passada, na qual chegou na última rodada fora da briga pelo título Espanhol e já havia dado vexame na Liga dos Campeões.