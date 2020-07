Barcelona apresenta nova camisa para a próxima temporada; confira imagens

Novo uniforme tem como inspiração a década de 1920 do clube, a primeira grande fase da história dos catalães

Divulgação O Barcelona apresentou seu novo uniforme para a temporada 2020/21



O Barcelona anunciou, na manhã desta terça-feira (14), o seu novo uniforme para a temporada 2020-21. Através das redes sociais, o clube catalão divulgou fotos com jogadores posando com as novas vestimentas. De acordo com comunicado da agremiação blaugrana, as peças fazem referência à década de 1920, a primeira época de ouro do time.

A peça tem como novidade o uso da tecnologia Vaporknit, um tecido leve e de alto desempenho, com grande elasticidade que contribui para melhorar a mobilidade e possui alta respirabilidade.

A camisa principal do Barça já está sendo vendida em alguns pontos da Catalunha e também pode ser adquirida online, custando 139 euros ( aproximadamente R$ 855,00). O clube, entretanto, também lançou outras peças mais baratas.

Abaixo, veja algumas imagens do elenco do Barcelona posando com a nova camisa.