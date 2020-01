Barcelona atropela com brilho de Messi e gol de Arthur e avança na Copa do Rei

EFE/Alejandro Garcia

O Barcelona se classificou para as quartas de final da Copa do Rei nesta quinta-feira graças a uma cômoda vitória sobre o Leganés por 5 a 0 no Camp Nou, em um jogo no qual Lionel Messi brilhou mais uma vez e em que Arthur balançou a rede.

Sem dar qualquer chance à zebra, o técnico do Barça, Quique Setién, escalou o que tinha de melhor à disposição. A principal ausência é Luis Suárez, que sofreu grave lesão de joelho e está fora da temporada.

A equipe anfitriã, atual vice-campeã do torneio, foi melhor desde o começo e abriu o placar logo aos três minutos de bola rolando. Semedo fez boa enfiada, Griezmann ajeitou e chutou firme para fazer 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, aos 27, Messi bateu escanteio fechado, Lenglet se antecipou à marcação na primeira trave e marcou de cabeça.

Na segunda etapa, aos 13 minutos, Messi marcou pela primeira vez. O argentino foi lançado por De Jong, cortou o primeiro marcador e quase perdeu para o segundo, mas conseguiu finalizar e contou com desviou para aumentar a diferença.

Arthur, que começou no banco, assinalou o quarto aos 32, seis minutos depois de ter substituído Griezmann. Ansu Fati chutou, o goleiro defendeu, e Messi foi bloqueado pelo zagueiro em cima da linha, mas na terceira tentativa o meia brasileiro conferiu.

Mais tarde, aos 43, Rakitic tocou, Messi driblou o goleiro e fez outro, garantindo aquela que foi a sua vitória de número 500 com a camisa ‘blaugrana’.

*Com informações da EFE