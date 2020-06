Com Messi e Ansu Fati, Barcelona bate Leganés e segue na liderança do Espanhol

EFE/Alberto Estévez Barcelona segue na liderança do Campeonato Espanhol



Em dia de atuação apagada, o Barcelona contou com o talento da dupla Lionel Messi e Ansu Fati para vencer o lanterna Leganés por 2 a 0 nesta terça-feira e se consolidar na liderança do Campeonato Espanhol.

Quique Setién, técnico do Barça, utilizou grande parte das peças do seu elenco, como o meia Arthur e o atacante Fati e entre os titulares, enquanto Vidal e Luis Suárez entraram apenas no decorrer da partida.

Pouco inspirado, o time catalão teve dificuldades diante da retranca do adversário, que autuou com apenas um homem isolado à frente, o atacante Miguel Guerrero. Arthur, com muitos erros de passe, foi um dos mais cobrados por Setién à beira do gramado.

Aos 43 minutos, os donos da casa enfim se aproveitaram da superioridade técnica e abriram o placar. Junior Firpo fez boa jogada pela esquerda e finalizou. A bola resvalou na defesa e sobrou para Fati fazer 1 a 0.

Caçado em campo, como de praxe, Messi deu passe para Griezmann fazer o que teria sido o segundo gol, aos 19 minutos da etapa final. Ao checar o VAR, o árbitro invalidou o lance por impedimento. Coube ao próprio argentino aumentar a diferença, cinco minutos depois, ao sofrer pênalti. Na cobrança, ele converteu.

O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol com 64 pontos em 29 rodadas, cinco a mais que o Real Madrid, que na próxima quinta-feira enfrenta o Valencia. Já o Leganés é o lanterna, com 23 pontos, a três do Celta de Vigo – último fora da zona de rebaixamento.

* Com EFE