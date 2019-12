Barcelona começa a negociar renovação de contrato de Lionel Messi

EFE/Alejandro García Messi celebra gol diante do Mallorca com o seu companheiro Suárez



O Barcelona tem noção da importância de Lionel Messi para o seu time e para a história do clube. Por isso, de acordo com publicação do “Mundo Deportivo”, a agremiação catalã já deu início às tratativas de renovação do contrato do camisa 10, que atualmente vai até junho de 2021.

Segundo a matéria publicada nesta quinta-feira (17), dirigentes do Barça estão conversando com Jorge Messi, pai e representante do craque, com a intenção de prolongar o vínculo do “ET” por mais alguns anos, que seria até 2023.

Jorge Messi encontrou com Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, na tarde da última quarta-feira (18), no jogo entre o clube blaugrana e o Real Madrid, que terminou empatado em 0 a 0. Ainda conforme o “Mundo Deportivo”, o tema foi discutido rapidamente entre as partes.

Messi estreou profissionalmente com a camisa dos Culés em 16 de outubro de 2004, há mais de 15 anos. Desde então, ele renovou o contrato com o clube por oito vezes.

Atualmente, ele é o artilheiro e principal garçom do Campeonato Espanhol, com 12 gols marcados e 6 assistências realizadas.