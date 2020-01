Barcelona contrata joia portuguesa por R$ 146 milhões

Reprodução/Instagram Trincão é o novo reforço do Barcelona



O Barcelona anunciou na manhã desta sexta-feira (31), no último dia da janela de transferências da Espanha, a contratação do atacante Francisco Trincão. Atualmente no Braga, a joia permanecerá na equipe portuguesa até o final de junho de 2020, quando assinará contrato com os catalães válido até a metade de 2025.

Para tirar a promessa do Braga, o Barcelona pagará 31 milhões de euros (aproximadamente R$ 146 milhões, na cotação atual). Quando desembarcar na Espanha, a ideia do time comandado por Quique Setién será aproveitá-lo na equipe principal.

Finalista do prêmio “Golden Boy”, que congratula o melhor jogador sub-21, Trincão tem no currículo o título da Eurocopa sub-19 com a seleção portuguesa e despertou interesse de outros gigantes do futebol mundial. Por isso, de acordo com o jornal “Sport”, o Barcelona colocará uma cláusula de 500 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões) para a saída do atleta.

Revelado no Braga, Trincão coleciona 30 partidas oficiais, com 3 gols marcados e 6 assistências para os seus companheiros. Ponta-direita de origem, ele também pode jogar mais centralizado ou aberto pela esquerda.