Barcelona deixa Daniel Alves de fora da lista de inscritos da Liga Europa 

O lateral-direito brasileiro foi preterido por Xavi Hernández, que escolheu outro três reforços para o torneio continental

Reprodução/Twitter/@FCBarcelona Daniel Alves está fora da lista de inscritos do Barcelona para a Liga Europa



O Barcelona divulgou nesta quarta-feira, 2, a lista de inscritos para o mata-mata da Liga Europa. Como já era especulado pela imprensa espanhola, o brasileiro Daniel Alves ficou de fora da relação feita pelo técnico Xavi Hernández. O motivo para a ausência do lateral-direito deve-se a uma norma estabelecida pela Uefa, que autoriza os clubes a adicionar apenas três novos nomes depois do mercado de janeiro. Assim, o veterano foi preterido pelo treinador do Barça, que escolheu os recém-contratados Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang e Ferrán Torres para reforçar o time blaugrana.

De acordo com o jornal “As”, de Madrid, o técnico Xavi decidiu que, neste momento, o Barcelona precisa se concentrar em aumentar seu poder de fogo e fazer mais gols. Assim, o espanhol preferiu priorizar os atacantes contratados na competição continental. Ainda de acordo com a publicação, o próprio Xavi teria comunicado ao brasileiro após o treinamento desta quarta, e Daniel – que jogou com a seleção brasileira na terça – teria mostrado compreensão. Apesar disso, através de sua conta no Twitter, o lateral postou uma mensagem enigmática. “Trabalhe em silêncio, sempre em silêncio!!! No barulho você fica burro!!”, escreveu o jogador, postando um vídeo em que aparece dominando uma bola na vitória contra o Paraguai.

O Barcelona volta a campo depois da pausa para a Data Fifa no próximo domingo, 6, quando enfrentará o Atlético de Madrid, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. O time está na quinta colocação da competição, com 35 pontos, 15 atrás do líder Real, que tem um jogo a mais na tabela. Já na Liga Europa, a equipe enfrenta o Napoli, da Itália, na segunda fase do torneio. A primeira partida está agendada para o dia 17 de fevereiro, em campo, enquanto a volta acontecerá no dia 24, na Itália.

Veja os relacionados do Barcelona abaixo: