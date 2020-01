Barcelona divulga relacionados para Supercopa da Espanha com três baixas; confira

EFE/ Toni Albir Arthur e Dembélé são desfalques no Barcelona na Supercopa da Espanha



O Barcelona divulgou, nesta terça-feira (7), a lista de jogadores relacionados para a disputa da Supercopa da Espanha, que acontece nesta semana, na Arábia Saudita. Convocando vários jovens para a competição, o treinador Ernesto Valverde não poderá com três atletas importantes: Marc Ter Stegen, Arthur e Ousmane Dembélé.

Ter Stegen vivia a expectativa de retornar de lesão, mas não evoluiu a tempo de jogar o torneio nacional. Desta forma, Neto voltará a ser titular na meta da equipe blaugrana – o brasileiro atuou no empate diante do Espanyol, no último final de semana.

Já Arthur e Dembélé seguem entregues ao Departamento Médico do clube. Sofrendo com problemas no púbis desde o início da temporada, o volante fez apenas 12 partidas na temporada.

O atacante francês, por sua vez, segue lutando contra as contusões. Desde que desembarcou na Espanha para representar o Barcelona, Dembélé sofreu oito lesões.

O Barça estreia na Supercopa na próxima quinta-feira (9), diante do Atlético de Madri, em Jeddah. Quem avançar encara o vencedor de Real Madri e Valencia, em decisão agendada para domingo (12).

Veja a lista de relacionados abaixo: