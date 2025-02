Barcelona e Atlético de Madrid empatam por 4 a 4 em semifinal eletrizante da Copa do Rei

Jogando em casa, Barça chegou a abrir 4 a 2, mas equipe da capital espanhola buscou o empate no fim; decisão da vaga na final fica em aberto para o jogo de volta, marcado para 2 de abril

Siu Wu/EFE O atacante Raphinha, do Barcelona, disputa a bola com Marcos Llorente, do Atlético de Madrid, durante a partida de ida das semifinais da Copa do Rei



Barcelona e Atlético de Madrid protagonizaram um dos jogos mais emocionantes da temporada europeia nesta terça-feira (25). Em uma partida cheia de reviravoltas, gols e intensidade do início ao fim, as equipes empataram por 4 a 4 no duelo de ida das semifinais da Copa do Rei, no Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona.

O Atlético de Madrid começou a partida com uma postura agressiva e abriu o placar logo no primeiro minuto. Em uma jogada ensaiada de escanteio, Julian Álvarez apareceu livre na segunda trave para marcar. O impacto inicial foi ainda maior quando, aos seis minutos, Griezmann ampliou após erro de Koundé e um rápido contra-ataque concluído com precisão pelo francês.

A desvantagem precoce não abalou o Barcelona, que demonstrou poder de reação impressionante. Aos 19 minutos, Koundé se redimiu do erro ao encontrar Pedri dentro da área, e o meio-campista finalizou com categoria para diminuir o placar. No lance seguinte, Raphinha cobrou escanteio e o jovem Cubarsí, de apenas 17 anos, marcou de cabeça seu primeiro gol como profissional, empatando a partida. A virada veio ainda no primeiro tempo, novamente com um gol de cabeça, desta vez de Iñigo Martínez, após mais um escanteio bem cobrado por Raphinha.

Atrás no placar, o Atlético voltou do intervalo buscando o empate. A equipe de Diego Simeone teve boas chances, mas esbarrou em defesas importantes de Szczesny. O Barcelona parecia encaminhar uma vitória confortável quando, aos 29 minutos, Lamine Yamal fez bela jogada individual e serviu Lewandowski, que ampliou para 4 a 2.

No entanto, o Atlético de Madrid, conhecido por sua resiliência sob o comando de Simeone, não se deu por vencido. Aos 39 minutos, Llorente finalizou de fora da área e marcou o terceiro gol colchonero. Com a torcida do Barcelona já comemorando e entoando gritos de “olé”, o Atlético aproveitou um contra-ataque mortal nos acréscimos: Samuel Lino cruzou com precisão para Sorloth, que decretou o empate e silenciou o estádio.

Com o empate, a decisão da vaga na final fica em aberto para o jogo de volta, marcado para 2 de abril, no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri. Até lá, ambas as equipes terão compromissos importantes, incluindo as oitavas de final da Liga dos Campeões e uma partida direta pelo Campeonato Espanhol. Atualmente, apenas um ponto separa o líder Barcelona do terceiro colocado Atlético de Madrid, enquanto o Real Madrid tem a mesma pontuação dos catalães, mas fica atrás nos critérios de desempate.

