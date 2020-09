Barcelona e Atlético de Madrid entram em acordo por Luis Suárez

Clube espanhol informou nesta quarta-feira que jogador ainda deve passar por exames antes da assinatura do contrato

Reprodução/Twitter Suárez deixará o Barcelona rumo ao Atlético de Madrid



O Atlético de Madrid anunciou nesta quarta-feira, 23, que entrou em acordo com o Barcelona para a transferência de Luis Suárez. O uruguaio de 33 anos ainda tinha contrato com a equipe por mais um ano, mas não está nos planos do novo treinador, Ronald Koeman, que deu início a uma reformulação após a vexatória eliminação na Liga dos Campeões para o Bayern de Munique por 8 a 2.

Em um breve comunicado, o Atleti informou que o jogador passará por exames e aí sim, assinará contrato. “Atlético de Madrid e Barcelona chegaram a um acordo para a transferência de Luis Suárez, sujeito ao exame médico, e acordo posterior para formalização de um novo contrato do atacante uruguaio com nossa entidade”, diz o texto.

De manhã, o atacante se emocionou ao se despedir dos companheiros de equipe, e foi flagrado por canais de TV locais. Suárez atuou pelo Barcelona durante seis temporadas, onde marcou 198 gols em 283 jogos. Segundo a imprensa espanhola, o vínculo com o time espanhol deve ser válido por duas temporadas. Especula-se também que o clube pagará 2 milhões de euros, cerca de R$ 13 milhões por cada ano de contrato se alcançar as quarta de final da Liga dos Campeões.

Em seu site oficial, o Barcelona agradeceu ao jogador. “Luis, sempre fará parte de nossa história”, escreveu o clube. “O Barcelona expressa publicamente a sua gratidão a Luis Suárez pelo seu empenho e dedicação e deseja-lhe boa sorte e sucesso no futuro”. Suárez deve se despedir do Barcelona e dos torcedores nesta quinta-feira, 24, em uma entrevista coletiva online.