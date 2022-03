Barcelona e Liverpool têm interesse em Raphinha, destaque da seleção brasileira

Atacante vem sendo nome frequente das convocações de Tite e um dos principais destaques do Leeds United na temporada

CBF/ Leandro Lopes Atacante ganhou espaço na seleção e deve estar na lista de convocados para a Copa do Mundo



Destaque do Leeds United e da seleção brasileira, o atacante Raphinha entrou no radar de gigantes europeus nos últimos meses. Ao menos duas equipes de peso do futebol europeu estariam interessadas na contratação do jogador: Barcelona e Liverpool. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, as conversas entre o Barcelona e Deco, ex-jogador do clube e empresário de Raphinha, já começaram, mas a negociação não chegou ao Leeds ainda. Isso porque o clube está lutando contra o rebaixamento na Premier League e uma negociação envolvendo um dos principais astros do clube poderia influenciar a equipe. O jornalista também disse que o Chelsea mantém Raphinha em seu radar, mas que deixou o atacante em segundo plano. Isso porque a equipe londrina vive um futuro incerto após as punições impostas ao seu dono, Roman Abramovich, que respingaram na equipe esportiva. Raphinha vive o melhor momento de sua carreira, foi convocado por Tite para os últimos jogos do Brasil nas eliminatórias e deverá estar entre os 23 convocados para a Copa do Mundo de 2022.