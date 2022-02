Barcelona enfrenta Galatasaray nas oitavas da Liga Europa; veja confrontos 

Em busca do título inédito da competição, o time Xavi Hernández vê o torneio continental como a única chance de título na temporada 2021/22

EFE/EPA/CIRO FUSCO O Barcelona despachou o Napoi na Liga Europa



A Uefa realizou, na manhã desta sexta-feira, 25, o sorteio das oitavas de final da Liga Europa. Nele, ficou definido que o Barcelona irá enfrentar o Galatasaray, da Turquia. Em busca do título inédito da competição, o time Xavi Hernández vê o torneio continental como a única chance de título na temporada 2021/22. Outro confronto interessante é o duelo entre Porto e Lyon, dois times tradicionais e que contam com alguns jogadores brasileiros. Maior vencedor do torneio, o Sevilla terá pela frente o West Ham, da Inglaterra. Veja todos os duelos abaixo.