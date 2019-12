Barcelona estipula retorno de Arthur; Ter Stegen também é baixa

Reprodução/FCB Arthur deve retornar aos gramados em três semanas



O Barcelona informou na manhã desta segunda-feira (30) que o meio-campista Arthur continuará fora dos gramados por, pelo menos, mais três semanas. Em comunicado oficial, o clube catalão avisou que o brasileiro segue tratando de sua lesão no púbis.

“Arthur continua no tratamento para resolver seu desconforto no púbis e o tempo aproximado de seu retorno será de aproximadamente 3 semanas”, comunicou o Barça.

Desta forma, Arthur perderá as partidas diante do Espanyol (La Liga), Atlético de Madri (Supercopa da Espanha) e Granada (La Liga). Vale lembrar que o volante não atuou nos últimos cinco confrontos do Barcelona.

A agremiação blaugrana também atualizou o status de Ter Stegen, que tem tempo indeterminado para retornar aos gramados.