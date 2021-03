Barcelona exibe ranking das principais ‘vítimas’ de Messi; confira

O argentino volta a entrar em campo nesta quarta-feira, 3, na partida entre Barça e Sevilla, pela semifinal da Copa do Rei

Divulgação UEFA Lionel Messi celebrando gol com a camisa do Barcelona



O Barcelona enfrenta o Sevilla na tarde desta quarta-feira, 3, no Camp Nou, pela partida de volta da semifinal da Copa do Rei – na ida, os catalães foram derrotados por 2 a 0. No “esquenta” do confronto decisivo, o clube utilizou as suas redes sociais para divulgar o ranking das cinco principais “vítimas” de Lionel Messi. O adversário de hoje é, justamente, o que mais sofreu com o craque, levando 38 gols desde que o argentino chegou à Espanha.

Na sequência da lista divulgada pelo Barcelona, aparecem Atlético de Madrid (32), Valencia (29), Athletic Club (27) e o Real Madrid (26), como equipes que mais sofreram gols de Messi. A partida de hoje, inclusive, será decisiva para os Culés, que enxergam a Copa do Rei como a melhor chance de título na temporada. Isto porque o Barça é o segundo colocado do Campeonato Espanhol, com cinco pontos a menos que o “Atleti”. Já na Liga dos Campeões da Europa, o time perdeu por 4 a 1 para o PSG na partida de ida das oitavas de final e está muito perto de ser eliminado.